PALERMO - Momenti di paura stamattina nella zona del porticciolo dell'Acquasanta. Una piccola imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 7, è stato immediatamente lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. La barca da pesca di vetroresina, con motore entrobordo, era ormeggiata in uno dei moli galleggianti: l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che l'incendio si estendesse e coinvolgesse le altre imbarcazioni. Le fiamme sono infatti state domate nel giro di pochi minuti, poi i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e in base ad una prima ricostruzione a provocare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento della batteria. In quell'area della barca l'incendio è stato circoscritto: "E' stata in questo modo evitata la creazione di una falla - spiegano dal comando provinciale - che avrebbe potuto provocare l'affondamento".