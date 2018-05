che è stato sempre presente in aula nel primo trimestre di attività di Sala d’Ercole. Nei primi mesi del 2018 l’Assemblea regionale siciliana si è riunita ventidue volte in novanta giorni sia per via della lunga gestazione della finanziaria sia per gli impegni nella campagna elettorale in vista delle politiche del 5 marzo.A dire il vero, nel report diffuso ogni tre mesi da Palazzo dei Normanni i "semprepresenti" sono venticinque. In realtà, però, formalmente risultano sempre presenti “d’ufficio” tutti coloro che ricoprono un incarico nei Palazzi regionali. Si tratta di sei deputati che sono allo stesso tempo membri del governo regionale, i nove capigruppo e i nove membri del consiglio di presidenza e i presidenti delle commissioni parlamentari. Questo non esclude che i deputati con questa cariche siano presenti alle sedute, solamente non c’è dato saperlo. Nelle analisi è così necessario considerare i deputati senza incarico.Nunzio Di Paola, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana. Questi risultano presenti ventuno volte su ventidue.Il meno presente in aula è stato l’onorevole Pippo Gennuso (Popolari e autonomisti) che è mancato dodici volte, cinque volte su congedo e quindi per missioni autorizzate nei giorni d’aula e altre sette senza giustificazione. I dati si riferiscano al periodo antecedente l’inizio delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto e che gli hanno impedito di partecipare ai lavori d’aula.. Altrettante le assenze, di cui sette autorizzate. Terzultimi per presenze troviamo tre onorevoli della minoranza, i deputati del Partito democratico Anthony Barbagallo e Antonello Cracolici e quello di Sicilia Futura Edy Tamajo. Tutti e tre totalizzano 8 assenze, di cui quasi un quarto sempre autorizzate.