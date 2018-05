"Consideriamo questa aggressione la più grave e violenta registrata nel 118 - hanno denunciato dall’Associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" ai cronisti de "Il Mattino" - in questo caso c’è stata anche l’interruzione di pubblico servizio e il danneggiamento di un mezzo di soccorso".

Uno scontro mortale fra centauri è quello che è avvenuto ieri sera, intorno alle 23 a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Diverse le persone coinvolte e ferite, fra cui unche ha riportato una serie di traumi gravissimi.Trasportato all'ospedale "Vecchio Pellegrini",. Insieme a lui, un altro giovane è stato soccorso e portato al Cto per una frattura al femore.Gli amici presenti al momento dello scontro, non avendo avuto disponibilità immediata di un'equipe dalla struttura sanitaria,ferma nel parcheggio, aggredendo il personale medico. Una barella è stata - inoltre - sottratta dai reparti e caricata sul mezzo che ne era temporaneamente sprovvisto. Sul posto in cui è avvenuto lo scontro, sono sopraggiunte altre due ambulanze, provenienti da altre postazioni, che sono state assaltate dallaSulle dinamiche dell'incidente, stanno già indagando le forze dell'ordine. La calca venutasi a creare sia nella sede dell'incidente che intorno all'ospedale ha richiesto il dispiegamento di numerosi agenti.