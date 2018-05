PALERMO - Adesso la palla passa alla Regione, proprio nel giorno in cui 600 migranti sbarcano al porto. Il destino dell’Hotspot dello Zen, che lo Stato vorrebbe costruire accanto al Velodromo nonostante l’opposizione di tutte le forze politiche palermitane, è stato al centro del confronto di oggi tra la conferenza dei capigruppo di Palazzo delle Aquile e l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro. Spetta infatti alla Regione approvare la variante urbanistica, mentre il Comune non ha praticamente voce in capitolo.



Lo stallo del governo nazionale, però, sembra aver frenato un iter che sembrava viaggiare spedito e così la Regione ha deciso di vederci chiaro, anche per evitare uno scontro aperto con la città. “Ho apprezzato molto le argomentazioni fornite da ciascuno dei partecipanti – dice Cordaro in una nota - sia sotto il profilo tecnico che delle motivazioni politiche. Ho già avviato le procedure per la convocazione del Consiglio Regionale dell’Urbanistica che potrà prendere in esame il progetto, non appena il Comune di Palermo avrà fatto pervenire in Assessorato la delibera del Consiglio con tutti gli allegati progettuali”.



Insomma, i tempi sembrano allungarsi e la Regione pare non voglia lo scontro. La legge prevede che il consiglio regionale dell’urbanistica si esprima e quindi la parola decisiva sul centro per 400 migranti non è ancora stata pronunciata.



"Positivo incontro – lo definisce su Twitter Giusto Catania – i capigruppo hanno ribadito la contrarietà della città alla struttura. Interlocuzione positiva che lascia presagire esito positivo della vicenda. L'assessore era ben informato e a conoscenza degli aspetti più critici della vicenda, si è detto pronto a rispettare il volere della città. Palermo mette al primo posto l'accoglienza e le persone. L'incubo Hotstop si allontana".



“Il consiglio dimostra unità – dice Francesco Scarpinato – ed è in sintonia con la città. Ringraziamo della disponibilità l’assessore Cordaro, adesso aspetteremo la decisione della Regione ma siamo fiduciosi”.





Lunedì 28 Maggio 2018 - 18:33