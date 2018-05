PALERMO - Sono indagati anche i fratelli di Giovanni Guzzardo, proprietario del bar Avana Caffè di Capaci, per la scomparsa di Santo Alario, il giovane partito da Capaci (Pa) insieme all'amico e scomparso. I carabinieri coordinati dal procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, hanno notificato i provvedimenti a Roberto e Giuseppe Guzzardo. Sono accusati di occultamento di cadavere. Sono state sequestrate anche le auto dei due che sono state passate al setaccio dai militari del Ris per cercare possibili tracce dell'uomo sparito lo scorso 7 febbraio. Giovanni Guzzardo è stato ritrovato nelle campagne di Montemaggiore Belsito all'inizio di maggio ed è stato arrestato. Dal 4 maggio il barista è rimasto sempre in silenzio. I carabinieri proseguono nelle ricerche del corpo di Alario. (ANSA).