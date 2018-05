Era il 1993 quando la giovane donna entrò nello studio del ginecologo Biagio Adile. Non fu, racconta, una normale visita, ma qualcosa di “fuorviante”. Il comportamento del medico era lascivo. Oggi quella donna, che di professione fa l'avvocato, è certa che si trattò di una violenza sessuale.assistita dall'avvocato Michele Calantropo, che accusa il medico di Villa Sofia. La donna ha registrato un file video durante la violenza e lo ha consegnato agli inquirenti. Era arrivata in Italia da "clandestina" per farsi curare. Adile l'ha aiutata, ma poi l'avrebbe palpeggiata e costretta a un rapporto orale.l'avvocatessa ha deciso di parlarne con il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Giorgia Righi.tenuto nascosto per tanti anni non sia credibile. “Ho cercato di rimuovere quanto era accaduto - ha spiegato -, ma quando ho saputo della notizia ho capito che era giusto parlarne”.