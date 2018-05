“Non porteremo le nostre bandiere – aggiungono - ma sventoleremo il tricolore e la bandiera dell’Europa contro la minaccia più che palese alle istituzioni della Repubblica”. In piazza a Palermo ci sarà anche il segretario regionale del Pd Fausto Raciti.

PALERMO - "In queste ore in numerose città della Sicilia si stanno moltiplicando sit-in ed iniziative in difesa della Costituzione e di solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta svolgendo un ineccepibile ruolo di garanzia a difesa della Carta Costituzionale e degli interessi degli italiani". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars, che alle 18,30 parteciperà al sit-in organizzato in Piazza della Fonderia a Palermo. Anche altri parlamentari regionali del Pd, nei rispettivi territori, parteciperanno ad iniziative analoghe: fra loro Michele Catanzaro sarà ad una manifestazione a Sambuca di Sicilia; Baldo Gucciardi a Trapani; Giovanni Cafeo ad un sit-in di fronte il Monumento ai Caduti a Siracusa; Anthony Barbagallo e Luca Sammartino saranno ad un'iniziativa del partito all'hotel Excelsior a Catania; Franco De Domenico parteciperà ad una manifestazione a Messina.“Oggi pomeriggio promuoveremo un sit-in a difesa della Costituzione, della democrazia nella città del Presidente Sergio Mattarella”. Lo dicono Antonio Rubino e Carmelo Miceli del Partito democratico."Esprimo la più sentita solidarietà al capo dello Stato, Sergio Mattarella, bersaglio in queste ore di vili e inquietanti aggressioni verbali per aver difeso gli interessi degli italiani e per aver tutelato i valori della costituzione". Lo ha detto il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale, che oggi parteciperà ad alcuni sit in a Comiso e Ragusa per mostrare la vicinanza del Pd a Mattarella. "Non ci lasceremo certamente intimidire - aggiunge - e proseguiremo il nostro impegno per affermare i principi repubblicani a difesa delle istituzioni. In un momento di grande instabilità e crisi politica diventa fondamentale che tutte forze democratiche, ed in particolare il Partito Democratico, si uniscano per fronteggiare l'avanzata populista e antimeridionale".