MESSINA - I carabinieri hanno arrestato a Messina un giovane di 23 anni per avere sequestrato, maltrattato e abusato sessualmente della compagna. La vittima è una giovane messinese che pensava di aver iniziato una felice relazione sentimentale col ragazzo, con il quale, lo scorso anno, aveva anche deciso di andare a convivere.Il giovane, geloso e violento, impediva alla donna di uscire di casa da sola e di frequentare amici e familiari. In seguito ha insultato, picchiato anche con un bastone, denigrato, e minacciato la vittima di morte. L'ha poi sequestrata in casa e costretta ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà nonostante fosse, peraltro, in uno stato di gravidanza a rischio di aborto. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato il giovane. (ANSA).