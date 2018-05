E' stata una domenica particolarmente movimentata quella in una sala ricevimenti nella zona di San Lorenzo, da cui i responsabili hanno subito chiamato carabinieri e polizia: un piccolo diverbio tra due bambini avrebbe acceso gli animi tra le rispettive madri, poi la situazione sarebbe degenerata.Abbiamo improvvisamente sentito le urla, dalle telecamere non era chiaro si trattasse di uno scherzo. Le donne si spingevano, una è finita contro il tavolo. Abbiamo il dovere di chiamare subito il 112 e il 113 e così abbiamo fatto, chiedendo per precauzione anche un'ambulanza"."Abbiamo avuto paura - precisa il direttore - e siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto. I bambini hanno cominciato a piangere, per alcuni minuti è stato il caos"."Insieme agli agenti delle volanti abbiamo visionato le immagini - conclude De Prisco - ci auguriamo non accada più nulla di simile".