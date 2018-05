Ci prova un tecnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato stamattina al Quirinale, per le 11.30, l'per affidargli probabilmente l'incarico di formare un nuovo governo. Il nome del già collaboratore di Palazzo Chigi è arrivato ieri in serata, dopo, guidato da Giuseppe Conte.Carlo Cottarelli, 64 anni, nativo di Cremona, si è laureato in Scienze economiche e bancarie presso l'Università di di Siena, specializzandosi alla London School of Economics nella capitale britannica. Terminati gli studi, ha collaborato fin da subito con alcuni dipartimenti della Banca d'Italia e dell'Eni.Dal 1988, lavora presso il Fondo monetario internazionale, operando nell'ambito di affari europei, affari fiscali, politica della sorveglianza e sviluppo. Ha diretto "Fiscal Monitor", una delle tre riviste pubblicate all'interno dello stesso Fondo.Il probabile nuovo presidente del Consiglio non è - però - nuovo agli ambienti politici italiani: già nel 2013 era stato chiamato dall'allora capo del Governo Enrico Letta come Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Si è quindi occupato di taglio agli sprechi, nell'ambito della pubblica amministrazione e delle società controllate direttamente dallo Stato.Con la nomina di Matteo Renzi, nel 2014, è tornato al Fondo monetario internazionale, come direttore esecutivo del Board, una delle istituzioni amministrative all'interno della stessa organizzazione internazionale.