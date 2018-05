Era in braccio al padre che lo stava cullando. È bastato soltanto un momento perché il piccolo finisse a terra. Come racconta il quotidiano La Nazione, il bambino ha iniziato a piangere, svegliando anche il fratellino gemello che si trovava nella culla. Il padre, un medico che lavora a Empoli, ha controllato subito il piccolo, non c'erano ferite evidenti, ciò nonostante ha deciso di portare il figlio all'ospedale di Pisa, dove vive con la famiglia.Una notte e qualche ora, poi le condizioni del piccolo si sono aggravate e i medici non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita. Probabile che ci sia stata qualche lesione interna. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Pisa. Indubbio che ci sarà l'autopsia. Nel registro degli indagati attualmente non è iscritto nessuno, ma oltre alle ipotesi di negligenza domestica ci sono anche quelle su eventuali responsabilità dei medici.