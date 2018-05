ma entro l'estate potrebbero arrivare due nuovi autovelox fissi per far rispettare il limite dei 30 chilometri orari che resta. Il sindaco Leoluca Orlando in conferenza stampa punta il dito controllo gli allarmi ingiustificati e annuncia la segnalazione in Procura per chi ha messo in fibrillazione la città, fossero anche esponenti di maggioranza: "Daremo mandato all'ufficio legale di valutare gli estremi di una denuncia".se si rispettano i limiti di velocità, ma ha bisogno di una semplice manutenzione. Il problema semmai è che il ponte è stato costruito negli anni Cinquanta e quindi non è più adeguato alle norme, sebbene sia sicuro e non a rischio rispettando i limiti, e per questo rimarrà il tetto dei trenta chilometri orari: il rischio di frenata c'è, così come sui viadotti autostradali tanto per fare un esempio, e si potrà tornare ai 70 solo quando ci saranno le bretelle laterali e quindi si potrà evitare di chiuderlo tutto per intervenire.di alcuni giunti e del ripristino dei copriferro. Gli interventi, che costeranno quasi 400 mila euro, saranno ultimati entro luglio e comporteranno disagi contenuti: in pratica tra tre settimane le carreggiate chiuderanno parzialmente per venti giorni complessivi, dieci a testa.ha premuto il piede sull'acceleratore. Il problema è e resta che il ponte non rispetta la norme attuali perché è stato edificato decenni fa e che i mezzi pesanti, se frenassero di colpo andando a velocità elevate, lo farebbero oscillare. Una sollecitazione che, se fosse continua, creerebbe un problema. "Il limite dei 30 chilometri mette tutti in sicurezza - ha aggiunto Arcuri - per questo abbiamo chiesto alla Polizia municipale di posizionare due autovelox, così da far rispettare il limite a garanzia della sicurezza di tutti".centrali e quindi di riportare a 70 il limite. Il bando per la progettazione verrà pubblicato a breve, poi ci saranno ventiquattro mesi di lavori per un totale di diciassette milioni.