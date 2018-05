PALERMO - I carabinieri hanno scoperto una base di spaccio specializzata nella vendita di eroina in un padiglione dello Zen 2 a Palermo. Cinque persone sono finite in carcere, ad altri tre è stato imposto dal giudice il divieto di dimora a Palermo. Decine i militari impegnati dall'alba per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Nel corso dell'operazione sono state eseguite decine di perquisizioni in casa. L'operazione si è protratta per buona parte della giornata.I carabinieri nell'operazione Ero Market hanno arrestato Gabriele Piazza, di anni 32, Salvatore Vitale, 31enne, Francesco Paolo Cinà, di anni 37, Serafino Unniemi, di anni 27 e Antonino Amico, di anni 44. L'obbligo di dimora è scattato per Andrea e Francesco Piazza di 61 e 31 anni e Roberto Volpicelli, 20 anni. Altre quattro persone sono indagate. Tutti e dodici sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo eroina.Lo spaccio avveniva in via Rocky Marciano, tra i bambini che giocavano per strada. La banda poteva contare sulle vedette Andrea e Francesco Piazza e Roberto Volpicelli, tutti raggiunti dall'obbligo di dimora. La compravendita di eroina era gestita da Gabriele Piazza, Salvatore Vitale, Antonino Amico, Francesco Paolo Cinà e Serafino Unniemi. Tanti i consumatori segnalati alla prefettura che acquistavano una dona per 10 euro.