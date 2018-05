PALERMO - In piazza per la seconda volta in una settimana: è la risposta degli operai del passante ferroviario, alle voci, circolate negli ultimi mesi, secondo cui i lavori di raddoppio della linea tra Palermo centrale e l’aeroporto Falcone Borsellino potrebbero non essere conclusi. Con l’avvicinarsi della riapertura della tratta a binario singolo, che Rete ferroviaria italiana ha annunciato per il mese di agosto, i 261 operai della Sis, azienda che esegue i lavori, temono che l’abbandono del raddoppio dei binari potrebbe tradursi in un licenziamento per tutti. Con la manifestazione di oggi davanti al palazzo di RFI, alla stazione centrale, i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil chiedono chiarezza sulle trattative in corso tra la stessa Rete ferroviaria italiana e Sis.