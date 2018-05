PALERMO - "Da tempo denunciamo l’anomalia in cui versa la partecipata Rap che in otto mesi non è riuscita ancora a nominare un nuovo Cda proseguendo in modo anomalo con la funzione svolta dal presidente del collegio sindacale il quale in questi giorni ha peraltro comunicato ai dirigenti che 'la Rap è senza legale rappresentante e senza datore di lavoro'".Il MoVimento 5 Stelle, per questo motivo, ha inoltrato una interrogazione urgente al sindaco affinché possa chiarire questa situazione paradossale. Qualora questa situazione fosse realmente quella rappresentata dal collegio sindacale, ci domandiamo se tutti gli atti firmati come 'legale rappresentante' dal presidente facente funzioni siano da ritenersi validi, e come può esistere una società senza un legale e un datore di lavoro. Situazione aggravata dal fatto che la Rap continua ad affondare nell’incertezza e Palermo nella sporcizia".