"Andremo al governo con chi ha subìto dei veti: saremo ancora più forti". A dirlo è Matteo Salvini. Ieri dopo che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è andato a rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella, si era scatenata un'escalation di, fino all'ipotesi di impeachment, caldeggiata da Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia. Diverso il clima negli ambienti leghisti, con il segretario del Carroccio deluso, che esortava comunque ad evitare proclami avventati.Salvini sono arrivate stamattina, in un intervento a "Circomassimo" su radio Capital e attraverso alcune dirette Facebook: "Abbiamo insistito sul nome di Paolo Savona perché è quello che avrebbe avuto maggiore autorevolezza in Europa rispetto a chiunque altro, Giorgetti compreso". "- ha proseguito il leader leghista -ma di ridiscutere i trattati e cambiare il sistema fiscale".Da Salvini non sono però arrivati messaggi di attacco al presidente Mattarella: "E' grave che sia stata bocciata un'idea, ma non parlo di impeachment.. Non faremo nessuna marcia su Roma". Il segretario ha poi espresso la propria contrarietà verso un ipotetico Governo Cottarelli: "Una forzatura! Mattarella non ha dato l'incarico al centrodestra, per mancanza di voti parlamentari e lo sta dando ad un signore che ne avrà meno di noi. Forza Italia stia attenta, se andasse a sostenere questo ennesimo governo tecnico, l'alleanza con Berlusconi non esisterebbe più"."Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e osserviamo con preoccupazione l'evolversi della situazione politica. Come sottolineato dal presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese". Lo ha affermatoieri, a seguito delle parole del Capo dello Stato, aggiungendo: ""., secondo quanto afferma il parlamentare siciliano e portavoce del partito. La dichiarazione dell'azzurro arriva - a radio Cusano Campus -dopo diverse uscite fatte ieri negli ambienti berlusconiani, in cui, rimarcando le parole di Berlusconi,si guardava con "attenzione e responsabilità" alle mosse del Presidente della Repubblica, apprezzandone il ruolo di garanzia.