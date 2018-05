Il Consiglio di giustizia amministrativa, a cui aveva fatto ricorso la Tech servizi, ha di fatto annullato la gara da 128 milioni di euro per 7 anni, che al termine di una serie di ricorsi era stata aggiudicata all'Igm. A pochi mesi dall'inizio della raccolta differenziata, ancora non in tutta la città, l'amministrazione si ritrova a dover riaffidare il servizio in proroga sul capitolato precedente alla stessa Igm. Il Cga ha dichiarato che "ciascuno dei tre concorrenti andava escluso dalla gara con conseguente caducazione della medesima". L'iter di aggiudicazione è iniziato nel dicembre 2014 e si è concluso nell'agosto scorso. Gara aggiudicata all'Ati Ambiente 2.0, formata da Aimeri e dalla siracusana Tech. Esclusa e poi riammessa la Tekra, azienda campana "colpita" da interdittiva antimafia. Igm aveva presentato un ricorso contro l'Ati Ambiente 2.0 a causa di un Durc negativo. Il Tar, con sentenza del 22 maggio 2017, aveva affermato che la sola Igm era in possesso di tutti i requisiti previsti. "Il Cga decreta l'incapacità amministrativa della giunta Garozzo e dei suoi assessori. L'annullamento del bando per l'affidamento del servizio di igiene urbana è l'ultimo atto nei confronti di un'amministrazione che nulla ha fatto per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Siracusa. Un'amministrazione che ci sta esponendo a richieste risarcitorie per milioni di euro" dichiara Giuseppe Patti, responsabilità legalità della Federazione dei Verdi italiani.(ANSA).