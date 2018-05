Da troppi anni - il commento della presidente Giusi Savarino - la Sicilia attende l’approvazione di questo importante strumento che consente sia di pianificare una strategia unitaria di gestione e raccolta dei rifiuti, sia di pianificare per ogni provincia l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento dei rifiuti, sbloccando i progetti giacenti nei dipartimenti. Ora la Sicilia potrà accedere ai fondi europei che gli erano preclusi.

Sotto impulso della Commissione che presiedo - aggiunge - il governo ha anche accolto con favore la proposta di dare priorità nella concessione delle autorizzazioni, agli impianti pubblici, che dovranno essere necessariamente presenti in ogni Provincia. È la fine dei monopoli".

sprimo profonda soddisfazione - prosegue Savarino - per questo importante risultato raggiunto in pochi mesi, un risultato che mette ordine al caos che da troppi anni vige sulla materia, questo caos ha consentito a qualcuno di fare caccia grossa. E purtroppo sui rifiuti predatori non ne mancano.

Ringrazio il Presidente Musumeci perché ogni giorno conferma con i fatti che il cambiamento è già iniziato, perseguendo alacremente - conclude - l’impegno preso con i Siciliani di rendere la Sicilia bellissima".

PALERMO - E' stato approvato all'unanimità in Commissione Ambiente dell'Ars il piano stralcio sui rifiuti. "Un documento atteso da molto tempo. "E