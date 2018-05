16.32 - Arriva sul pulpito con un sorriso ironico Giancarlo Cancelleri, del Movimento 5 stelle: "Dicono che qui i lavori vanno a rilento, che in questo collegato ci sono norme incredibilmente importanti per questa terra, ma alcune norme erano state cancellate dalla Commissione Bilancio dove in teoria il governo dovrebbe avere la maggioranza. Io voglio davvero sapere cosa sia questo collegato, non vorrei che diventasse un mostro a mille teste dove infiliamo qualsiasi norma che ci siamo dimenticati". "Io però - ha aggiunto - non voglio più essere parte di un Parlamento che viene additato come nullafacente, abbiamo lavorato meno di due ore questo mese e noi non abbiamo nessuna intenzione di assumerci questa responsabilità".

Comincia oggi pomeriggio in Sala d'Ercole a Palazzo dei Normanni l'esame del ddl Stralcio, il cosiddetto "collegato", i cui articoli raggruppano molti dei temi che erano rimasti esclusi dalla Finanziaria. Con due emendamenti aggiuntivi il governo aveva provato a reintrodurre l'Agenzia per la casa e la soppressione dell'Esa, ma quest'ultimo emendamento è stato ritirato durante la riunione di maggioranza che si è svolta in tarda mattinata a Palazzo dei Normanni. Un momento di "collaudo" prima di una nuova dura prova in termini di numeri. Ma appena arrivati in Aula il presidente Micciché annuncia l'intenzione di rinviare ancora l'esame del testo.17.38 - Miccichè spiega che il 12 giugno ci sarà una seduta solenne con la Repubblica di Malta, quindi la prima seduta utile per tornare a valutare il collegato sarebbe il 13 giungo, ma la comunicazione definitiva arriverà nei prossimi giorni."Non è stato il governo a chiedere di rinviare, la decisione è stata di questa presidenza perché gli emendamenti aggiuntivi non potevano essere votati senza il passaggio dalle commissioni di merito.17.35 - Ultimo intervento di Nunzio Di Paola (M5s) che chiede al governo di ammettere che c'è un problema di maggioranza.Dopo(Fi), che ha ricordato la necessità di occuparsi del consorzio di bonifica di Ragusa, è intervenuta l'esponente di maggioranza(Db) che ha sottolineato l'importanza di "far tornare le Commissioni alla pienezza dei loro compiti". Savarino ha annunciato che oggi nella Commissione che presiede è stato approvato, grazie alla collaborazione dell'assessore Pierobon, il piano stralcio sui rifiuti.Dopo(M5s), interviene, capogruppo dell'Udc: "Certi colleghi, prima si lamentano del fatto che le Commissioni di merito non lavorano abbastanza, ora, quando abbiamo detto rimandiamo gli emendamenti aggiuntivi alle commissioni, chiedono invece di andare avanti.Questo è un Parlamento che non lavora solo in Aula, ma lavora nelle Commissioni, nella Capigruppo, quando il presidente riunisce la sua maggioranza".Prende la parola"L'aula deve andare aventi nonostante la fragilità della maggioranza, che si verifichi al voto questa fragilità. Archiviamo questo collegato, perché lì fuori c'è gente che aspetta alcune di queste norme". Il presidente della Commissione Antimafia ha ripreso poi la questione della revoca di Antonello Montante chiedendo nuovamente al governo regionale il Commissariamento della Confindustria di Caltanissetta.interviene per evidenziare che "non è piacevole fare quattro ore e mezzo di treno, da Ragusa, per arrivare qui e vedere i lavori sempre rinviati. È chiaro che emerge qualche difficoltà anche all'interno della maggioranza". Anche(Pd) è a favore della prosecuzione dei lavori.): "Riconsiderare alcuni aggiuntivi che sono spariti dal documento che oggi è arrivato in Aula. Dov'è l'emendamento sui lavoratori Pumex di Messina che avevamo presentato noi di Forza Italia?".: "La discussione mi sembra semiseria e un po' schizofrenica. Da una capigruppo all'altra si cambia di volta in volta la direzione".: "Non arrocchiamoci in posizioni che poi ci fanno additare come un parlamento che produce poco. Stamattina abbiamo fatto una riunione di maggioranza per parlare di questo collegato che viene in soccorso di temi importanti che sono rimasti fuori dalla Finanziaria. Sono nove articoli, dovremmo discuterli". Anche la proposta di Figuccia è di procedere.: "Questo collegato ha al proprio interno alcune norme dal valore non indifferente. Perché non lavorare sul testo del collegato riducendo il numero degli emendamenti aggiuntivi?".- Interviene: "Non capisco le critiche di Lupo, si era deciso dopo la Finanziaria di discutere subito il collegato. Le norme del collegato sono importantissima: l'accorpamento di Ircac e Crias, l'istituzione dell'Agenzia per la casa, avevamo provato anche a sopprimere l'Esa. Il governo ha fatto la sua parte e chiediamo al Parlamento di continuare a lavorare alla trattativa per il collegato".critica l'operato di governo e presidenza dell'Ars perché l'opposizione neppure era a conoscenza dell'esistenza di emendamenti aggiuntivi a maggior ragione se riguardano temi che erano stati già stralciati e su cui si era detto di operare con una riforma organica. "Chiedo che il disegno di legge venga rinviato in Commissione e che questo Parlamento torni a fare altre leggi. Abbiamo perso un mese di tempo ed è tutta colpa del governo regionale", ha concluso.16.21 - Miccichè annuncia che si è deciso di mandare gli emendamenti aggiuntivi alle Commissioni di merito e che il collegato sarà discusso solo quando arriverà l'esito del passaggio nelle Commissioni.(dal 4 all'8) e poi quelli con maggior impatto politico. Micciché dunque sospende la seduta e convoca la Conferenza dei capigruppo.Miccichè annuncia che si inizia l'esame del ddl Stralcio.