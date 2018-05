Sono diventate calve dopo aver mangiato zucca e zucchine. Senza voler creare inutili allarmismi, i casi sono stati documentati sulla rivista scientifica Jama Dermatology. "Le verdure in questione - spiega il ricercatore e dermatologo Philippe Assouly - possono contenere tossine pericolose e ingerirle può causare dei problemi al corpo umano. Le donne avevano mangiato l'una zuppa di zucca e l'altra zucchine al forno. Subito dopo, entrambe avevano avuto crampi allo stomaco, sudorazione, allucinazioni e perdita di coscienza. In seguito il malessere era passato, ma dopo settimane di incubo i capelli delle donne avevano iniziato a cadere, fino a diventare completamente calve".È sicuramente un caso raro, ma può succedere. Questa volta è successo in Francia. A provocare l’avvelenamento sarebbe stato un composto tossico dal sapore amaro, chiamato cucurbitacina, che si trova in particolare nelle cucurbitacee coltivate in ambito domestico."Bisogna stare attenti quando si incontrano zucchine, zucche e cetrioli dal sapore amaro. La cucurbitacina, infatti - spiega sempre il medico alla rivista - non può essere eliminata con la cottura, per cui rimane nella verdura, quindi l’unica soluzione è quella di smettere di mangiare immediatamente".