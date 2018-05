Quest'ultima ha finto di chiedere l'elemosina, ma quando il giovane le si è avvicinato per darle alcuni spiccioli, lei gli si è scagliata contro, aggredendolo.In base a quanto ricostruito dagli agenti grazie al racconto della vittima, il ragazzo aveva notato la donna su un marciapiede, chiedeva dei soldi per mangiare.Dopo aver dato alla donna delle monete, infatti, lei lo ha inseguito e ha cominciato a colpirlo, minacciandolo, nell'indifferenza dei passanti che non sarebbero intervenuti in alcun modo.la mendicante-rapinatrice è stata bloccata e identificata: si tratta di Rosaria Marrone una palermitana pregiudicata di 31 anni. Per lei sono scattate le manette, mentre il ragazzo, regolare sul territorio nazionale, è rientrato in possesso della somma poco prima rubata.