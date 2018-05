PALERMO - La consulta per le bici potrebbe presto diventare realtà anche a Palermo: la delibera dovrebbe approdare a breve a Sala delle Lapidi, ma già incassa il sostegno del Pd. "Pieno appoggio in Aula affinché possa essere deliberata il prima possibile la Consulta delle Biciclette. La mobilità sostenibile è un tema cruciale per una città come Palermo che si appresta ad affrontare nuove sfide su traffico e infrastrutture quali nuove linee tranviarie, pedonalizzazioni in Centro Storico, nuovi bus, la riapertura del Passante Ferroviario e il proseguimento dei lavori per l'Anello Ferroviario - dice il capogruppo Dario Chinnici - In quest'ottica, l'istituzione della la consulta delle biciclette porrà la giusta attenzione sulle due ruote come strumento ideale per gli spostamenti giornalieri e a inquinamento zero, sulle piste ciclabili e sugli strumenti per garantire la sicurezza di chi usa la bici a Palermo, recuperando il terreno perduto rispetto alle altre grandi città europee".