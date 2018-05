i dettagli della visita di Papa Francesco del prossimo 15 settembre a Palermo e Piazza Armerina, nel venticinquesimo anniversario del martirio di don Pino Puglisi. Una circostanza quantomeno anomala, se si considera che fino a ieri mattina il vescovo del capoluogo siciliano, don Corrado Lorefice, non aveva divulgato i dettagli della giornata in attesa di conferme.conferme ufficiali. Bergoglio partirà da Ciampino alle 7 e atterrerà alle 7.50 all’aeroporto di Catania, dove non sono previsti incontri o saluti; da lì alle 8 decollerà in elicottero per Piazza Armerina dove alle 8.30 sarà al campo sportivo San Ippolito, accolto dal vescovo Rosario Gisana, dal sindaco Miroddi e dal Prefetto Leonardi. Il corteo di auto arriverà alle 9 a piazza Europa, dove il Pontefice terrà un discorso, e poi il decollo in elicottero da Palermo alle 10.15.il governatore Musumeci, il sindaco Orlando e il Prefetto De Miro. Alle 11.45 la messa al Foro Italico in memoria di don Pino Puglisi; alle 13.30 il pranzo a base di olio e lenticchie alla Missione Speranza e carità di Biagio Conte con detenuti e immigrati; alle 15 la visita in forma privata alla parrocchia San Gaetano di Brancaccio e alla Casa di don Puglisi, in piazza Garibaldi.e alle 17 i giovani al Politeama, tenendo due discorsi: un programma che ricalca in tutto e per tutto quello seguito da Papa Benedetto XVI otto anni fa. Alle 18.30 il decollo da Punta Raisi e il congedo dalle autorità.