Se ne parlerà al seminario che la Fisascat rivolge alle proprie RSA- RSU - RLS e adi dirigenti sindacali. L'appuntamento è a partire dalle 9:30 presso la sede Inail di Palermo.

"Siamo fortemente convinti che la prevenzione, anche alla luce del tragico incremento degli infortuni e delle morti sul lavoro, sia un tema da valorizzare quotidianamente", dichiara Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Palermo-Trapani.

PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 29 maggio in Sicilia:1) PALERMO - Assessorato regionale all'Economia, sala Marzio Tricoli, via Notarbartolo 17 ore 09:30 L'assessore regionale per l'Economia Gaetano Armao presenta alla stampa il rapporto, relativo al secondo semestre 2017, dal titolo "Banche con sedi in Sicilia e Operatività Regionale del Sistema Bancario".2) PALERMO - Hotel San Paolo Palace di Via Messina Marine 91 ore 10:00 Prima di una due giornate di una manifestazione organizzata dalle camere di Commercio di Palermo ed Enna sulla corretta alimentazione dal titolo "Latte Days", alla quale aderiscono circa 500 alunni delle scuole primarie. Fino alle 173) PALERMO - Monastero e chiesa di Santa Caterina d'Alessandria ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione del festival "La macchina dei sogni" di Mimmo Cuticchio.4) PALERMO - sala conferenze dell'Assessorato regionale Attività produttive (via degli Emiri, 45) ore 11:30 L'assessore Mimmo Turano e il Made in Italy manager di Amazon Italia Francesco Semeraro presenteranno alla stampa il progetto "Made in Italy. Il meglio dell'artigianalità siciliana su Amazon".5) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 41 ore 17:00 Incontro dal titolo "Nuove ricerche archeologiche a Palermo, tra età antica e Medioevo".6) CATANIA - Chiesa SS Crocifisso dei Miracoli ore 18:30 Presentazione del libro dal titolo "Anticorruzione pop", di Leonardo Ferrante e Alberto Vannucci. Partecipano il sostituto procuratore della Repubblica Fabio Regolo, Chiara Natoli, di Libera Palermo, e Dario Mantana, di Libero Catania.7) PALERMO - Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) ore 19:30 Incontro con il critico d'arte Vittorio Sgarbi nell'ambito della mostra "Oscura luce" di Roberto Ferri, visitabile nella Sala delle Verifiche allo Steri fino al 9 giugno. Introdurrà Fabrizio Micari, rettore dell'ateneo di Palermo.(ANSA).PALERMO - Sede Inail Prevenzione e sicurezza per non morire di lavoro”. Con questo slogan la Fisascat Cisl Palermo-Trapani lancia un appello affinché, nei luoghi di lavoro, si promuova la cultura e l’importanza della prevenzione in materia di sicurezza.