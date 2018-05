Domani sera, alle 21, il corteo partirà dalla chiesa del Carmine e si concluderà alla chiesa madre del paese con una veglia di preghiera per la bimba di 7 anni ricoverata a Palermo.Il politrauma riportato presenta un quadro clinico preoccupante: il volo di venti metri dal viadotto ha provocato lesioni polmonari, fratture vertebrali e un pesante trauma cranico, la prognosi non è ancora stata sciolta.Per questo tutto il paese di Santo Stefano si stringerà attorno ai familiari su iniziativa del monsignore Antonino Massaro e di don Nino Catanzaro.Considerato quello che è successo abbiamo sospeso la campagna elettorale per le prossime amministrative e i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, che sono stati rinviati. A breve conosceremo anche la data dei funerali, quel giorno in paese sarà proclamato il lutto cittadino".