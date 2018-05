Il rogo si è verificato in cortile Catalano, dove nel giro di pochi minuti sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. L'intera palazzina è stata evacuata, tutti i residenti sono scesi in strada per questioni di sicurezza. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso alcune persone che accusavano i sintomi di un'intossicazione da fumo, tra cui un'anziana che è stata trasportata in ospedale. Sul posto, una volta spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incendio, ancora poco chiare. Le indagini sono in corso.