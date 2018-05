PALERMO - Il gup Nicola Aiello ha rinviato a giudizio Marzia Corradino e Alessia Barbara Santoro per violazione di domicilio e minacce. Le due donne, residenti in un condominio di Villabate (Pa), convinte che una vicina le avesse denunciato per furto di energia elettrica, dopo essere entrate a casa sua, l'avrebbero minacciata e picchiata con calci e pugni. Le due imputate avrebbero anche detto: "Ti giuro che ti ammazzo. Appena arriva mio marito c'è l'altro round". Il processo comincerà il 5 dicembre davanti alla quarta sezione monocratica. (ANSA).