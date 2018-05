PALERMO - Sciopero dei lavoratori della Sis, la società che si occupa dei lavori del passante ferroviario a Palermo. Circa 200 operai, secondo quanto riferiscono i sindacati, sono diretti a piazza Indipendenza per protestare davanti a palazzo D'Orleans per chiedere un incontro con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, Rfi e Sis per avere risposte sul loro futuro occupazionale. Sono circa 450 tra diretti e indotto gli operai impiegati nei cantieri dell'opera, che avrebbe dovuto essere completata a giugno di quest'anno, ma ancora in fase di realizzazione, e che dovrebbe collegare la stazione centrale del capoluogo siciliano allo scalo aeroportuale di Punta Raisi. (ANSA).