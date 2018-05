Nessuna alleanza con chi non vuole cambiare le regole europee, è il messaggio che Salvini manda a Forza Italia, dicendo che gli piacerebbe ricandidare Savona, Sapelli e Conte. E definisce 'fesserie da regime' la tesi secondo cui lui per primo non volesse andare al governo. Renzi intanto vede in vista delle elezioni 'un fronte ampio contro gli sfascisti guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd', e dice di voler giocare una partita da mediano.