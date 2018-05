Si tratta di un uomo di circa 70 anni che ha dato vita ad ore di vero e proprio terrore in contrada Marmora a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.ovvero una distanza di circa trecento metri dal luogo in cui l'uomo avrebbe già sparato diversi colpi gettando nel panico chi abita nelle villette vicine ed è uscito in strada. Non si registrano feriti, ma sul posto sono presenti due ambulanze, una delle quali con medico dell'emergenza, mentre è stata allertata l'unità di rianimazione. Tutti i residenti sono stati allontanati e messi in sicurezza.poi avrebbe sentito gli spari, ma non è ancora chiaro se li abbia esplosi dentro o fuori dall'appartamento. Fatto sta che al momento nessuno riesce ad avvicinarsi alla casa, dentro la quale si trovava anche la moglie che ha accusato un malore. La donna è stata soccorsa poco prima della mezzanotte dal 118, fatta uscire dall'uomo soltanto dopo vari tentativi da parte delle forze dell'ordine: era in forte crisi ipertensiva. Si attendono le forze speciali per fare irruzione nell'appartamento.