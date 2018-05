PALERMO - Ricostituito il Comitato direttivo dell'Aran Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha dato il via libera alla nomina del presidente e dei due componenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione. Le nomine, invocate anche dai sindacati, dopo la revoca del commissario straordinario,, marito della presidente della Fondazione Federico II ed ex segretario generale della Regione Patrizia Monterosso.A presiedere l'organismo,, sarà, già docente della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, ex direttore del dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri e segretario generale del ministero del Lavoro.Componenti sono stati nominati:, già dirigente della Ragioneria generale dello Stato, esperto in materia di lavoro pubblico e relazioni sindacali e componente del Nucleo di esperti della Corte dei conti, e, già componente per due mandati del Comitato direttivo dell’Aran, con esperienza specifica in materia di relazioni sindacali per la Dirigenza e per il Comparto.A loro toccherà occuparsi, a breve e tra le altre cose, della scottante questione del rinnovo del contratto dei regionali. Come annunciato ieri dall'assessore alla Funzione pubblica,e saranno trasmesse al più presto proprio all'Aran per la trattativa finale con le organizzazioni sindacali.