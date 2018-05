PALERMO - È stata ufficialmente sciolta oggi la Camera di Commercio di Caltanissetta. Lo aveva annunciato già ieri in Sala d'Ercole il presidente della Regione Nello Musumeci: "Non appena il segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta ci comunicherà le dimissioni presentate da cinque consiglieri, la giunta regionale adotterà la delibera e io firmerò il decreto di scioglimento del consiglio camerale". E così è stato, la giunta regionale riunita questa mattina ha decretato lo scioglimento dell'ente. Contestualmente è stato nominato commissario straordinario l’ex magistrato Gioacchino Natoli.Antonello Montante, quindi, non è più presidente della Camera di commercio di Caltanissetta. L'ex presidente di Confindustria Sicilia era rimasto in carica nonostante l'arresto per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Double face' della Dda di Caltanissetta. Spetterà ora alla Regione siciliana nominare un commissario. Montante, a questo punto, perderà anche la carica di presidente di Unioncamere Sicilia.Natoli, palermitano, in pensione da qualche mese, è stato componente del pool antimafia insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, presidente della Corte d'appello di Palermo, con una parentesi da membro togato del Consiglio superiore della magistratura. L’ultimo incarico prima di andare in quiescenza è stato quello di capo del dipartimento ‘Organizzazione giudiziaria’ del Ministero della Giustizia. "Ringrazio il presidente Natoli - ha commentato Nello Musumeci - per la disponibilità e sono certo che la sua autorevolezza e competenza sapranno essere guida sicura dell’ente camerale nisseno, in questa fase particolarmente delicata".