Crescono anche i movimenti: +24,50% grazie all’aumento dei voli charter (+46,43%) e grazie anche all’avvio delle nuove rotte Ryanair per Manchester, di Alitalia per Bologna e Venezia, di Volotea per Ancona e di AirItaly per Malpensa.

Il trend di crescita dell’aeroporto di Palermo - che nei primi quattro mesi dell’anno risulta essere il secondo aeroporto, dopo Napoli, per crescita di passeggeri e voli (+18,7% e +13,1%), il primo in Sicilia - è confermato anche dai numeri di maggio. Il mese infatti si chiuderà con 615mila passeggeri in transito, che corrispondono all’incremento del 15,06% (+ 80.500 passeggeri) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Segno positivo anche per i movimenti: +8,22% (+333).

stima che nel periodo 1-3 giugno transiteranno dall’aerostazione circa 71.500 passeggeri, +17.640 (+32,76%) rispetto al ponte di giugno 2017.