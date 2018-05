il personale interno e aver anche comprato un software ad hoc. Il caso è stato sollevato ieri sera da Striscia La Notizia che, in un servizio di Stefania Petyx andato in onda su Canale 5 , ha raccontato come la società consortile del comune di Palermo, dopo non essere riuscita a istruire quattro addetti per elaborare le buste paga dei 1500 dipendenti, si è rivolta a un soggetto esterno al costo di circa 100 mila euro l’anno., di inquadramento e di carriera e in primo luogo alle 40 ore settimanali di prestazione lavorativa così come previsto da accordi già sottoscritti – dice in una nota Pietro La Torre dell’Ursas, sigla autonoma federata col sindacato Sadirs - così si potranno svolgere quei servizi come la lavorazione delle buste paga visto che le professionalità interne oggi ci sono”.di tutti i lavoratori in un contesto di piena applicazione delle previsioni contrattuali e con ciò a percorsi di carriera e anche di riqualificazione di tutto il personale, dagli operai agli amministrativi – dice La Torre -. Questa visione distorta e strumentale dei lavoratori Reset va ribaltata, non si può astrattamente muovere una critica sull’uso delle risorse e al contempo impedire la valorizzazione interna per via della mancata applicazione degli accordi. Il Comune di Palermo si era impegnato nel 2014 a riportare da quest’anno a una condizione di normalità, a 40 ore, solo questo può consentire lavoratori di vivere una situazione tranquilla e legittimare percorsi di carriera riportando all’interno gli eventuali costi esterni, con le dovute e normali dinamiche carriera e ruoli di un’azienda”.in possesso dei titoli e della professionalità adeguata a redigere buste paga e non solo, ma impossibilitati a svolgere nel pieno le proprie funzioni grazie al demansionamento che sono stati costretti a subire nella fase di transito da Gesip a Reset, avallato da quasi tutte le organizzazioni sindacali, le stesse che oggi gridano allo scandalo - dice Salvo Barone di Asia - La riqualificazione, attraverso bandi pubblici, per il corretto inquadramento dei dipendenti, partendo proprio dai livelli più bassi, è un elemento imprescindibile e non può più slittare, come invece ostenta esasperatamente a sostenere la "Dirigenza" aziendale. Solo la fase di approvazione del bilancio previsionale del comune e delle leali e corrette relazioni sindacali potranno far sì che la situazione degli operai e degli impiegati venga ripristinata. Non ci stiamo però che la solita macchina del fango buttata allora alla Gesip, poi fatta "morire", venga rimessa in moto per colpire 1500 lavoratori e le loro famiglie"."È giunto il momento di mettere a posto una serie di cose - aggiunge Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl -. I lavoratori hanno fatto enormi sacrifici pur di salvare l'azienda e il posto di lavoro, ma ancora attendono il rispetto di una serie di accordi presi con l'azienda e il Comune. Al contempo bisogna sfruttare al meglio le professionalità che rendono servizi decisivi per la collettività. Mettiamoli in condizione, a partire dalle attrezzature, di rendere al meglio".