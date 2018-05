La settimana scorsa le parti sociali si erano appellate al Comune chiedendo l'applicazione del decreto “Salva Roma”, una norma che consente la cancellazione di tutti i debiti per somme erroneamente pagate dalle amministrazioni fino al 2012, richiesta che nell'incontro di ieri però il Segretario generale ha rispedito al mittente, “In questo caso non è applicabile – avrebbe detto -”.

La richiesta di restituzione, infatti, è partita proprio per cercare di mettere una pezza ad una delle 46 irregolarità riscontrate dagli ispettori del Ministero . Ma quella delle indennità da videoterminale non sarebbe l'unica rispetto a somme indebitamente erogate e che mettono in difficolta i dipendenti comunali. Il Comune dovrà rispondere anche sulla questione dei proventi per scatti di progressione orizzontale e sulle stabilizzazioni già attuate e quelle in programma.

“Al momento rimane in vigore lo stato di agitazione – sottolinea Caselli – fino a quando non potremo visionare tutta la documentazione richiesta e non conosceremo le reali intenzioni dell'Amministrazione in merito anche alle altre due delicatissime questioni sul tavolo, non è possibile abbassare la guardia. Diciamo basta alla decisioni unilaterali che mettono le mani nelle tasche dei lavoratori”.

Intanto i sindacati fanno sapere di aver già avviato le procedure per gli eventuali ricorsi che potrebbero basarsi su due aspetti: le somme richieste sono state erogate più di dieci anni fa e le modalità di restituzione, che prevedono anche una rateizzazione, non potrebbero superare il quinto dello stipendio.

L'incontro di ieri sera fra sindacati e il segretario generale Giuseppe Vella e il ragioniere generale Bohuslav Basile sulla spinosa questione della restituzione delle indennità da videoterminale percepite dagli addetti del Comune fino al 2007 non è stata risolta: chi ha ricevuto la diffida di pagamento per migliaia di euro sarà tenuto a restituire le somme. "Al momento le richieste sono pervenute solo ai dipendenti ormai in pensione - fanno sapere i sindacati -", ma sarebbero già sul punto di partire anche le note per i dipendenti ancora in attività.. Inoltre non è stato possibile visionare la relazione di risposta alle osservazioni del Mef, chi di dovere non la ha nemmeno ultimata”.