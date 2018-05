Pignatelli Aragona, via Cluverio e la zona circostante, l'auto è stata bloccata in via Scipione Li Volsi, dalle parti del tribunale.

Dal mezzo sono scesi sei giovani dall’atteggiamento particolarmente agitato ed aggressivo, in evidente stato di alterazione psicofisica che rifiutavano ogni tipo di controllo insultando gli agenti e minacciandoli. nel giro di pochi minuti sono passati dalle parole ai fatti, scagliandosi con calci e pugni contro i poliziotti.

A quel punto sono arrivati i rinforzi: sul posto sono giunti altri equipaggi e i sei sono stati identificati. Poco dopo è stato effettuato l'alcoltest: il conducente è risultato positivo. In arresto sono così finiti i palermitani M.B., 32 anni, M.V., di 25, M.M., di 18, M.E., di 19 (fratelli tra di loro), L.M.E., di 33 anni e G.D., di 18, tutti con precedenti di polizia.

E' successo stanotte, quando gli agenti di una volante dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato la macchina, contromano, in via Cavour.Non è andata come sperava: nonostante il piede premuto sull'acceleratore e la corsa tra le vie