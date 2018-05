". Questa è la posizione ufficiale dei 5 stelle,, circa la possibilità di non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Carlo Cottarelli. "Come Lega le abbiamo provate tutte per dare un Governo a questo Paese - ha detto il segretario della Lega-. Con il centrodestra non andava bene, con i Cinque Stelle non andava bene. Noi ci siamo. Basta che non perdano più tempo e non prendano più in giro le persone.". "Tutti sanno come la penso dal 4 marzo - ha detto ancora Salvini -. Abbiamo coerenza e lealtà.. Eravamo pronti a partire la settimana scorsa e non ce lo hanno permesso. Basta che nessuno metta veti al programma o alla squadra". I giochi sono ancora aperti, dunque? "Sì ma gli italiani si stanno stufando. Si tratta di un momento estremamente delicato. Noi attendiamo", aggiunge.di un governo politico con Luigi Di Maio e chiesto al Colle di votare presto ma non a luglio ("perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali").della Lega al governo che Sergio Mattarella ha chiesto a Carlo Cottarelli di formare. Come questo possa realizzarsi (astensionismo, uscita dall'Aula o altro) non è ancora chiaro. Ma di certo Salvini permetterebbe ad un nuovo governo tecnico di presentarsi al G7 in Canada, al Consiglio Europeo di Bruxelles a giugno, al vertice Nato a luglio, e soprattutto di fare la legge di bilancio prima di andare al voto ai primi di ottobre.