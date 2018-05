Come negli anni passati è vietato fare il bagno a 200 metri a destra e sinistra della foce dei fiumi Belice e Modione e della condotta di allontanamento delle acque reflue dell'impianto di depurazione. Lo rende noto il comune di Castelvetrano con una ordinanza emessa oggi con i poteri del sindaco dalla commissione straordinaria alla guida della città anche se un decreto regionale dello scorso 9 marzo prevedeva, come riporta lo stesso provvedimento comunale, che le ordinanze di divieto di balneazione "devono essere adottate entro e non oltre il 31 marzo 2018".(ANSA).