PALERMO - La polizia indaga su un furto messo a segno ieri in casa del giudice Bruno Fasciana, presidente della quarta sezione penale del tribunale di Palermo. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti delle volanti i ladri sarebbero entrati forzando una delle finestre dell'abitazione al primo piano. Sono stati portati via gioielli e vari oggetti come borse e occhiali da sole. Per trovare possibili tracce e risalire ai ladri sono intervenuti anche gli agenti della scientifica. Si stanno cercando anche immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.(ANSA).