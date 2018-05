Imparare a usare i mezzi digitali per comunicare nel modo giusto. Punta a questo tipo di formazione necessaria a tutte le età l’incontro su “Potenzialità e rischi della comunicazione digitale e dei social media”, organizzato da Ail Palermo domani, 31 maggio alle 17, all’Ospedale Cervello, aula Fici via Trabucco 180. Interverrà la professoressa Gianna Cappello, docente di Sociologia dei Media digitali all’Università di Palermo e presidente nazionale dell’Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione. Introdurranno Pino Toro, presidente di Ail Palermo, e Ilenia Trifirò, responsabile delle attività formative di Ail Palermo.