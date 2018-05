Almeno sei le persone iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di associazione per delinquere e corruzione elettorale. Tra le persone coinvolte vi è anche il consigliere comunale Francesca Miceli, candidata nella lista Toscano sindaco e poi transitata nel Pd. Miceli era risultata la prima dei non eletti. Alla prima seduta del consiglio comunale si è però dimesso il consigliere Francesco Tarantino della lista Toscano sindaco (i motivi delle dimissioni non sono mai stati chiariti), consentendo a Miceli di conquistare lo scranno.Secondo gli inquirenti, in cambio di voti, sarebbero stati garantiti posizioni di favore nella graduatoria dei lavori nell'area della zona franca urbana. Tra i destinatari dell'avviso c'è anche Rino Senzaquattrini, primo della graduatoria e la cui moglie venne candidata in una delle liste a sostegno del sindaco di Erice Daniela Toscano. L'indagine comunque sarebbe molto più complessa ed articolata e alcuni nomi sarebbero in atto secretati.(ANSA).