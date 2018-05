PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì, in Sicilia:1) CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) - Baglio Florio, ore 10:00 Incontro, nell'ambito della Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea - Bias 2018, dal titolo "La Porta - Porta itineris dicitur longissima esse", diretto e curato da Chiara Modìca Donà dalle Rose. Segue inaugurazione del Padiglione Filosofico con l'opera di Solveig Cogliani e di altri artisti.2) ENNA - Palazzo Giustizia, auditorium Falcone-Borsellino, ore 10:00 Convegno su "La tutela del credito erariale e la disciplina penale-tributaria" promosso dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, Procura di Enna, Comando regionale Sicilia della guardia di finanza e dalla Scuola superiore della magistratura.3) MESSINA - Sicindustria, ore 10:30 Conferenza stampa sul contenuto del documento "Lavoriamo assieme per fare uscire la città da una dimensione periferica: saremo dalla parte di chi propone azioni concrete".4) BAGHERIA (PA) - S.M.S. "G. Carducci", ore 11:00 Incontro conclusivo del progetto di educazione alla legalità "Educazione alla convivenza civile", ideato e realizzato dalla Fondazione Gaetano Costa per porre l'attenzione sulla delicata realtà adolescenziale preda di squilibri, intolleranze e abusi. Segue premiazione.5) PALERMO - Cus Palermo, Sala Circolare, via Altofonte 80, ore 11:30 Il Rettore Fabrizio Micari e il presidente del Cus Palermo Rosolino Siculiana firmano una convenzione per l'erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative ed attività sportive e l'accordo transattivo tra l'Ateneo ed il Centro Universitario Sportivo.6) PALERMO - Sala stampa di Palazzo dei Normanni, ore 11:30 Claudio Fava presenterà i lavori della Commissione Regionale contro la mafia e la corruzione, ed in particolare sul cosiddetto "sistema Montante".7) PALERMO - Complesso Monumentale dello Steri, Piazza Marina 61, ore 13:00 Presentazione dei progetti culturali nella fotografia, tra i quali le mostre 'Wilhelm Von Gloeden Natura e corpo' e 'Fabio Sgroi Scorci' per l'edizione "zero" allo Steri, e 'Photo Festival' e 'Alexander Rodchenko Revolution in Photography' all'Albergo dei Poveri. Intervengono il Rettore Fabrizio Micari, l'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e Vittorio Sgarbi.8) PALERMO - Oratorio di San Lorenzo, ore 16:00 Convegno dal titolo "Il Caravaggio rubato dalla mafia: una storia semplice &ndash L'indagine della Commissione Antimafia". L'on. Rosy Bindi illustra i risultati dell'inchiesta sulla "Natività di Michelangelo Merisi da Caravaggio". Interverranno, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l'arcivescovo Mons. Corrado Lorefice e il procuratore della Repubblica Franco Lo Voi.9) CATANIA - Istituto comprensivo Dusmet, viale Castagnola 13, ore 17:15 Incontro, aperto ai cittadini, con i candidati a sindaco del capoluogo etneo organizzato dalla rete delle associazioni della "Piattaforma per Librino".10) PALERMO - Seven Restaurant, Ambasciatori Hotel, via Roma 111, ore 18:00 Presentazione del volume del giornalista, Antonio Fiasconaro "Il mistero di Ninfa". Il libro racconta il ritrovamento avvenuto il 4 dicembre 2017 di una piccola cassa di legno in una delle sale del cimitero palermitano di Santa Maria dei Rotoli. Discuteranno del libro l'autore e Salvino Leone direttore editoriale di Edizioni Kalós.11) PALERMO - sale dell'associazione Flavio Beninati, via Quintino Sella 35, ore 18:30 Inaugurazione della mostra di fumetti "Trent'anni di Dylan Dog - Albi oggetti e visioni dell'Incubo a fumetti", a cura di Camillo Bosco, con i pezzi della collezione di Fabio Capizzi.12) CATANIA - Lido le Palme, Viale Kennedy, ore 20:30 Il presidente del Club Magico Italiano Gianni Loria consegna alla città la nuova sede del club. Partecipa, tra gli altri, il direttore artistico Salvo Testa, in arte Raptus. Madrina della serata la cantante Antonella Arancio13) CANICATTÌ (AG) - locali della parrocchia di S. Chiara, ore 21:00 Il direttivo dell'Associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino" illustra il programma della prossima edizione della "Settimana della Legalità Giudici Livatino e Saetta" che si svolgerà dal 20 settembre al 3 ottobre 2018.(ANSA).