Il cantiere rischia di chiudere definitivamente provocando un enorme danno alle aziende e al territorio ibleo che non vedrà mai l'autostrada attesa da 50 anni. L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha attivato già da qualche settimana le procedure necessarie per la rescissione del contratto con Cosige se entro il 10 giugno non riprendono i lavori oppure lo stesso Consorzio decida autonomamente di retrocedere dal contratto e lasciare all'altra impresa, la Cosedil, il completamento dell'opera.

(ANSA).

RAGUSA - La storia infinita dell''autostrada Siracusa-Gela: lavori fermi da un anno, ditte impegnate nei subappalti non pagate, operai a casa e si va verso la rescissione del contratto con il Consorzio Cosige che ha vinto l'appalto per la realizzazione dei lotti che da Rosolini arrivano a Modica. Oggi i sindacati hanno spiegato che sono stanchi di aspettare e che venerdì è in programma una manifestazione di protesta in contrada Graffetta, sulla provinciale Ispica-Pozzallo per denunciare quest'immobilismo