Alla fine della procedura portata avanti dalla Commissione, i candidati saranno inseriti nelle rose di nomi da sottoporre all'esame della giunta di governo per la scelta discrezionale.

Il documento, presentato dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, è stato approvato dal governo riunito e stabilisce "modalità e criteri per la valutazione di adeguatezza dei candidati". Si tratta di uno dei passaggi della procedura di selezione pubblica avviata attraverso la pubblicazione dell'Avviso nella Gurs del 2 marzo 2018. Nominati anche i componenti della Commissione che dovrà individuare per ogni Azienda sanitaria e ospedaliera una rosa di potenziali direttori generali.La prima servirà per la costituzione dell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale, con una preselezione in ordine alfabetico utile alla divisione in due elenchi: uno per candidati con i requisiti minimi richiesti dall'avviso pubblico, l'altro per i candidati con cause di inammissibilità o esclusione (che verranno quindi estromessi dalla procedura).Nel primo caso, quindi, verranno presi in considerazione i titoli degli aspiranti manager: (specializzazioni, pubblicazioni scientifiche, altre esperienze professionali). La commissione potrà poi attribuire un ulteriore punteggio in relazione all'età anagrafica, alla dimensione delle Aziende già o alla dimensione delle strutture guidate in passato (sia dal punto di vista del personale che da quello finanziario).(tra le altre cose anche la capacità di saper comunicare, avere visione, essere leader, fare squadra, saper delegare). Anche in queste fase la Commissione valuterà eventuali cause di esclusione dei candidati.La Commissione procederà ad assegnare i candidati a una delle quattro categorie:(Palermo, Catania e Messina),(Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani),(Policlinico Giaccone di Palermo, Vittorio Emanuele di Catania e Martino di Messina) e(Civico di Palermo, Garibaldi di Catania, Villa Sofia di Palermo, Cannizzaro di Catania, Papardo di Messina)., che aveva confessato in diretta Tv di aver già sentito al telefono almeno uno dei candidati, e dopo la presentazione di un disegno di legge a firma Tommaso Calderone (Forza Italia) , che introduce nelle procedure per la selezione anche una prova scritta e prevede in commissione anche la presenza di due magistrati e due docenti di materie giuridiche, il governo intanto ha messo la firma sulle regole da seguire per arrivare alla nomina dei manager.