PALERMO - Decine di incendi sono divampati a Palermo e in provincia. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni.

Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico. "Sotto accusa - spiegano le squadre antincendio - i terreni incolti abbandonati dove non è stata fatta un'azione di prevenzione. Qui la macchia mediterranea si estende creando pericolo all'incolumità dei residenti".