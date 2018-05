, sono rimasti sorpresi dal vedere un centinaio di persone, con tanto di megafono, gridare contro il sindaco e il consiglio comunale. Si trattava degli operai edili del Comune, ossia il Coime, scesi in piazza per chiedere un adeguamento contrattuale di circa 150 euro e l'aumento dei buoni pasto. "Alcuni lo hanno ottenuto rivolgendosi ai tribunali, gli altri sono rimasti a bocca asciutta - dice uno degli operai - vogliamo solo quello che ci spetta". Questo pomeriggio a Sala delle Lapidi inizierà l'iter di approvazione del bilancio e l'Aula si ritroverà a discutere di conti mentre gli operai sono in piazza.Gli operai verranno ricevuti dal consiglio comunale per un incontro.