Si tratterebbe di una 77enne. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto del nucleo Saf, è immediatamente intervenuta sul posto per il recupero del corpo.

Una donna è morta cadendo dal quinto piano nel vano dell'ascensore. La tragedia in via Regina Margherita 217 a Roma. Stando alle prime informazioni giunte dal posto, alle 15.30, all'interno di un palazzo, la donna in procinto di prendere l'ascensore è caduta nel vuoto ed è morta.