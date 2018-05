Salvini stoppa Di Maio

Al "Fateci riprovare, fateci ripartire" gridato a gran voce daieri sera a Napoli, Matteo Salvini ha risposto stamattina con unNon ci sarà un nuovo tentativo di convincere Mattarella sul nome di Giuseppe Conte o su un altro aspirante premier espressione dell'alleanza M5S-Lega. Il segretario del Carroccio si trovava oggi a Pisa, a sostenere il candidato sindaco del centrodestra Michele Conti:Salvini ha quindi considerato conclusa ogni trattativa nell'attuale legislatura e ha formalmente invitato il Capo dello Stato a dare una data per votare il prima possibile.che porti l'Italia al voto nei prossimi mesi. Io sono prono a collaborare".Il Carroccio si schiera per le urne a settembre: lo stesso leader aveva affermato ieri sera, nel programma di Giovanni Floris su La7, di voler evitare di trascinare gli italiani ai seggi al centro dell'estate: "Prima possibile ma non a fine luglio, perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali".Infine, sulle affermazioni del commissario europeo Gunther Oettinger ha chiosato: ". I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi e i francesi quelli dei francesi ma agli italiani ci pensiamo noi".