I poliziotti della Squadra mobile lo arrestarono insieme a Vincenzo Maranzano, che ha scelto il rito ordinario.

le piazze dello spaccio armarono la mano di Vincenzo Viviano. È stato condannato a 8 anni di carcere dal giudice per l'udienza preliminare Fabio Pilato. L'accusa contestata dal pubblico ministero è tentato omicidio. Sarebbe stato lui a fare fuoco contro Khemais Lausgi, nell'ottobre 2016 allo Zen.mentre si trovava in via Costante Girardegno, fu colpito al torace, al braccio e al gluteo. Pochi giorni prima il bersaglio di un altro tentato omicidio era stato Benedetto Moceo, 48 anni, ferito al termine di un inseguimento sui tetti delle case della stessa strada. Si scoprì che a fare fuoco era stato il figlio, Calogero Moceo. L'assenza del giovane ventenne aveva insospettito i poliziotti. Avevano sparato al padre, ma Calogero non si era fatto vivo. Né con una chiamata ai familiari, né con una visita all'ospedale Villa Sofia. La sera stessa del tentato omicidio Calogero era salito su un treno con destinazione Bologna dopo avere fatto tappa a Napoli. E fu arrestato.Nascondeva nove involucri di cocaina e una busta con 29 dosi di marijuana e hashish. L'ipotesi, dunque, è che il secondo tentato omicidio sia stato la reazione al primo. Qualcuno aveva risposto al fermento di Lausgi, divenuto il ras dello spaccio di droga controllato da Cosa nostra, prendendo di mira Benedetto Moceo. Qualche mese fa a Lausgi è stata sequestrata una lussuosa villa a Carini.