Il “Palermo The Swing Godfathers Festival” prenderà il via giovedì 31 maggio e si concluderà il 3 giugno.L’evento è organizzato da Swing and Shot (associazione culturale di Palermo, che da anni si impegna nella promozione e nella divulgazione della cultura swing alle nuove generazioni attraverso corsi di ballo Lindy Hop, eventi privati, social dance e festival), in collaborazione con Palermo IS, Cialoma Eventi e col patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo.Lezioni pomeridiane e serate di gala accompagneranno principianti, appassionati ed esperti dal 31 maggio al 3 giugno. Non mancheranno esibizioni pubbliche come la Marching Swing per le vie del centro storico, o le “Clandestine”, improvvisazioni di balli in piazza.“Siamo felici di essere riusciti a far diventare realtà anche la terza edizione consecutiva del festival internazionale dello Swing – dice Daniele Savarino, direttore artistico dell’evento insieme a Claudia Funaro –. Nella nostra città, la comunità dello swing è in continua crescita. Quest’anno saranno con noi maestri di calibro internazionale e per la prima volta parteciperà all’evento la band palermitana Jumpin’up, composta da otto elementi, famosa per essere sempre presente negli appuntamenti internazionali più famosi di swing. Tra i partecipanti ci saranno inoltre, ospiti dell’organizzazione, Tanja Ferčej e Michael Hourihan, vincitori del Vintage Swing Festival, che si è tenuto lo scorso novembre in Slovenia. Avranno l’opportunità di seguire tutte le lezioni pomeridiane e di partecipare alle serate di gala”.I corsi saranno suddivisi per livelli in tre location differenti. Il corso base si svolgerà al Real Teatro Santa Cecilia, che ospiterà anche le due serate di gala di venerdì 1 e sabato 2 giugno. Il corso intermedio avrà come scenario il Ridotto dello Spasimo. Mentre le lezioni per il corso avanzato sono in programma a Palazzo Asmundo, di fronte alla Cattedrale. È il corso in cui c’è un maggiore numero di iscritti di ballerini stranieri.